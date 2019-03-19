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Kapadokya Üniversitesi Mersin'de temaslarda bulundu

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e giden Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e giden Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, hem üniversitesini hem de Kapadokya'yı tanıttı.


Mersin Sanayi ve Ticaret Odasını beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret eden Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile ikili işbirlikleri konusunda bir süre görüştükten sonra karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.


Rektör Karasar, ziyarette günün anısına Başkan Ayhan Kızıltan'a Avanos yapımı seramik tabak hediye etti.

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