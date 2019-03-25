Kapadokya Üniversitesi NGAP Türkiye toplantısına katıldı

Kapadokya Üniversitesi, ICAO'nun Yeni Nesil Havacılık Profesyonelleri Girişimi (NGAP) çerçevesinde düzenlenen NGAP Türkiye'nin ilk toplantısına ALICANTO kurucu üyesi unvanıyla katıldı.

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) tarafından Aralık ayında Çin'de düzenlen NGAP (Next Generation of Aviation Professionals) Zirvesi'nde, Türkiye ile ICAO arasında imzalanan iş birliği mutabakatı kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen ilk toplantıya katılan Kapadokya Üniversitesi, üniversite ve sektör iş birliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, havacılık eğitimi veren üniversitelerin katılımıyla 11 Mart 2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen “NGAP Türkiye” toplantısında ALICANTO kurucu üyesi olarak yer alan Kapadokya Üniversitesini temsilen katılımcılara bir sunum yapan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Eyüp Atioğlu, ICAO ile yapılan iş birliğinin gelecekteki uluslararası hava taşımacılığı sistemini işletmek, yönetmek ve sürdürmek amacıyla vasıflı ve yetkin havacılık uzmanlarının yetiştirilmesi adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamında, Türkiye ile ICAO arasında geliştirilen ve uygulanan projelerle ilgili hava taşımacılığı ve operasyonu konularında daha detaylı veri analizi ve matematiksel modellemeler yapılması, havacılık personeli ihtiyacı belirleme çalışmaları yapılması ve karşılıklı olarak toplantı, çalıştay, seminer ve konferanslar düzenlenmesi gibi sivil havacılığın her alanında işbirliği yapılmasının öngörüldüğü açıklanırken, ilerleyen dönemde bölgesel işbirliği çalışmaları da yapılması planlandığı ifade edildi.