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Kapadokya Üniversitesi ödüllü öykü yarışması düzenliyor

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün düzenlediği ödüllü “Çevre-İnsan ve Geleneksel Yaşam” konulu öykü yazma yarışması başladı.


Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerimizin dikkatini geleneksel “Anadolu” yaşamının çevre dostu niteliğine çekmeyi; onlara modern şehir hayatının dayattığı tüketim düzenine alternatif bir yaşam olabileceğini hatırlatmayı hedeflemektedir. Bereketli toprakların değerlendirilmesi, paylaşma, birlikte hareket etme, imece, tutumlu davranma, doğal ve geleneksel beslenme, doğayı koruma ve insan - vahşi yaşam ilişkisi gibi başlıklar yarışmanın alt temalarıdır.


Yarışmanın ön eleme aşamasında her okulun bir öykü seçmesi ve seçilen öyküyü Üniversiteye göndermeleri beklenmektedir. Okul adına yarışacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda okullarda yapılacak ön eleme ile seçilecektir.


Öykü Yazma Yarışmasında, birinciye bin 500 lira, ikinciye bin lira, üçüncüye 500 TL karşılığı hediye çeki verilecek.


Yarışmada son başvuru tarihi 30 Mart 2020. Yarışma hakkında detaylı bilgiye www.kapadokya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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