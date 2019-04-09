Kapadokya Üniversitesi öğrencileri “D-One Stars” olma yolunda

Kapadokya Üniversitesinin Divan Grup ile yaptığı iş birliği anlaşması gereğince üniversitenin Uçhisar Yerleşkesinde eğitim görmekte olan Aşçılık programı öğrencileri, eğitimlerinin mesleki uygulama kısmını tamamlamak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren Divan Grup bünyesindeki otellerde “D-One Stars” olma yolunda verilecek mesleki eğitimlere başladı.

Kapadokya Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencilerinin mesleki uygulama eğitimi öncesi Divan Grup İnsan Kaynakları birimi sorumlusu Gamze Bakırcı Güryel, Aşçılık bölüm başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Demir Özer ve Öğretim Görevlisi Melih İçigen koordinatörlüğünde İstanbul'da bulunan Divan Grup'a ait tüm yiyecek içecek birimlerinde oryantasyon eğitimine katıldığı açıklanırken, ögrencilerin Divan Grup bünyesine yeni katılanlar için kullandığı “D-One Stars” unvanını elde etmek için hünerlerini göstereceği belirtildi.