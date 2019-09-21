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Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinden ‘Küresel İklim Grevi' etkinliği

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri “20 Eylül Küresel İklim Grevi” etkinlikleri kapsamında küresel iklim değişikliği ve zararlarına dikkat çekmek için Ürgüp’te performans sanatı gerçekleştirdi.

Kapadokya Üniversitesi öğrencileri “20 Eylül Küresel İklim Grevi” etkinlikleri kapsamında küresel iklim değişikliği ve zararlarına dikkat çekmek için Ürgüp'te performans sanatı gerçekleştirdi.


Ürgüp Cumhuriyet Meydanında toplanarak "Sıfır Gelecek" sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan üniversite öğrencileri, iklim krizinin aciliyeti karşısında hem karar alıcılara seslenmek hem de toplumda farkındalık yaratmak amacıyla koruyucu maskeyle dolaşarak bilinçsiz çevre kirliliği ile sınırların ihlal edildiğine dikkat çektiler.


Başta Ürgüp ilçe halkı olmak üzere yerli ve yabancı turistlere de konunun önemini vurgulamak amacıyla Türkçe ve İngilizce dövizler hazırlayan öğrenciler, “Kirlenmeye değil, çözüme ortak olun”, “Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek”, “İklimi koru, nefesini koru”, “İklimi sev”, “Yeni nesile yaşanabilir bir dünya şansı ver” mesajı verdiler.

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