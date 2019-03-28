Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine yurtdışı eğitim semineri verildi

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) yetkilileri Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine “Almanya'da Yükseköğrenim, Araştırma İmkanları ve DAAD Bursları” konulu seminer düzenledi.

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Ankara Ofisi ve Kapadokya Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen “Almanya`da Yükseköğrenim, Araştırma İmkânları ve DAAD Bursları” konulu seminer, DAAD Ankara Koordinatörü Franziska Trepke ve Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol'un da katılımıyla Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilirken, akademisyen ve öğrencilerin seminere yoğun ilgisi vardı.

Seminere konuşmacı olarak katılan DAAD Ankara Ofisi Eğitim Danışmanı Ahmet Dalgıçoğlu, Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine Almanya'daki üniversite sistemi, öğrenci hayatı, araştırma ve staj imkanları hakkında bilgiler verdikten sonra “DAAD, Almanya'daki yüksek öğrenim kurumlarında bir yönetim organizasyonudur ve 60 farklı ülkede temsilcilik ve ofisleri vardır” tanımını yaparak DAAD'ın amaçları, faaliyet alanları ve bursları hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi.

Seminer sonunda Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nihan Gizem Kantarcı tarafından günün anısına Eğitim Danışmanı Ahmet Dalgıçoğlu'na çini tabak hediye edildi.