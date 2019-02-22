Kapadokya Üniversitesi ‘Öncülere Vefa Projesi' kapsamında Cemil Meriç dersliği açtı

Kapadokya Üniversitesinin 2017/2018 akademik yılında Mustafapaşa Yerleşkesinde açılan yeni binasına Türk Einstein'ı olarak bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun adının verilmesi ile başlayan süreç devam ediyor.

Bilim ve fikir hayatına katkılarıyla tarihte iz bırakan aydınların gelecek nesiller tarafından daha iyi tanınması ve fikirlerinin özümsenmesi amacıyla oluşturulan ilk dersliğe üniversite tarafından Cemil Meriç'in adı verilirken, Cemil Meriç'in biyografisini ve fikirlerini yansıtan sözlerini görsel destekli panolarla dersliğe asan Kapadokya Üniversitesi, ünlü düşünürün başta “Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır”, “Bilgi, sonu gelmeyecek olan bir fetihdir” ve “İrfan, Kemale Açılan Kapı, Amelle Taçlanan İlim” sözlerine de derslikte yer verdi.

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta bir konuşma yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Cemil Meriç'in fikri macerasının bir özetini katılımcılara anlatırken, Meriç'in toplumunun değerlerine yabancılaşan “aydın” tarifleri üzerinde durarak Türk düşünce hayatının gelişiminde Cemil Meriç'in oynadığı kritik rollerden bahsetti.

Rektör Karasar'ın konuşmasının ardından Cemil Meriç'in hayatını anlatan kısa filmler izlenirken, Kapadokya Üniversitesinin ‘Öncülere Vefa Projesi' kapsamında ilerleyen aylarda da benzer etkinlikler düzenleyeceği öğrenildi.