Kapadokya Üniversitesi, Özbekistan'da temaslarda bulundu

Dr. Hasan Ali Karasar ve beraberindeki heyet Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'i ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi M. Süreyya Er'i makamında ziyaret eden Dr. Hasan Ali Karasar ve Kapadokya Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Elif Benveniste, üniversitenin Orta Asya coğrafyasındaki faaliyetleri hakkında bilgiler verdikten sonra Taşkent Eğitim Müşaviri Ali Eyüpkoca ile de görüşerek Özbekistan'daki yükseköğretim kurumları hakkında bilgiler aldı.

Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Avazjon Marahimov ve yardımcısı Prof. Dr. Rasul Rahmonov ile de görüşmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ve beraberindeki heyet, ikili iş birliği sahaları ve araştırma konularında senkronizasyonun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.