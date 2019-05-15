Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Gününü Ürgüp halkıyla kutladı

Kapadokya Üniversitesi Pusula Psikoloji Topluluğu üyesi öğrenciler Ürgüp ilçe meydanında ve Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek Ürgüp halkıyla hem eğlendi hem de ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kapadokya Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Ferihan Tanrıkut Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezinde “Ergen Beyni ve Başarıda Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı seminerde konuşurken, Kapadokya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Psikiyatrist İbrahim Karakaya'nın “Etrafımızı Saran Yangın: Bağımlılık” başlıklı seminerinden sonra Kapadokya Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencileri de katılımcılara depresyon, renk algısı gibi konularda sunum yaptılar.

Akşam Ürgüp ilçe meydanında Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Dans Topluluğu tarafından dans gösterileri yapılırken, Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Müzik Topluluğunun mini konseri sonrası gün boyu süren etkinlikler sona erdi.