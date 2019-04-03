Kapadokya Üniversitesi Tübitak yarışmasına iki takım katılacak

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve 16-22 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliği ile Teknofest kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına Kapadokya Üniversitesinin de iki takım ile katılacağı duyuruldu.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Elektrik Elektronik ve Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü öğrencilerinden oluşan iki takımın Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerine yarışmaya katılacağı üniversite tarafından açıklanırken, ilk etapta kavramsal tasarım raporları sunacak takımların ilk eleme aşamasını geçtikten sonra detaylı tasarım raporlarını sunacağı ve 16 Eylül tarihindeki yarışmaya katılacakları da vurgulandı.

Yarışmanın Düzenleme ve Değerlendirme kurulunda yer alan Kapadokya Üniversitesi İHA Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Rıfat Benveniste'nin 23-24 Mart ve 28-29 Mart tarihlerinde TÜSSİDE tesislerinde yarışmaya katılan tüm takımlara İtki Sistemleri ve Hava Hukuku konularında eğitim verdiği belirtildi.