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Kapadokya Üniversitesi uluslararası işbirliklerini artırıyor

Kapadokya Üniversitesi, Almanya ve Belçika’da görev yapan Türk konsolosları makamında ziyaret ederken, Yunus Emre Enstitüleri, dernekler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve temsilciliklerle de bir dizi görüşmelerde bulundu.

Kapadokya Üniversitesi, Almanya ve Belçika'da görev yapan Türk konsolosları makamında ziyaret ederken, Yunus Emre Enstitüleri, dernekler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve temsilciliklerle de bir dizi görüşmelerde bulundu.


Almanya ve Belçika'da faaliyet gösteren eğitim kurumları, temsilcilikler ve işletmelerle çeşitli görüşmelerde bulunan Kapadokya Üniversitesi heyeti, ziyaretlerin uluslararası standartlarda eğitimin geliştirilmesi ve uygulama alanlarının arttırılması amacıyla yapıldığını bildirdi.


T.C. Essen Başkonsolosu Sayın Şener Cebeci ve T.C. Brüksel Başkonsolosu Sayın Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'na yapılan ziyarette Kapadokya Üniversitesi'nin misyonu, uzun vadede hedefleri, eğitim programları ve mesleki uygulamaları hakkında bilgiler aktarılırken, daha sonra Avrupa'da yaşayan Türk asıllı iş adamları ve sanayicilerin üye olduğu dernekleri ziyaret eden heyet, eğitimde iş birliği ve üniversite öğrencilerinin sektörlerle buluşmaları konusunda istişare yaptı.

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