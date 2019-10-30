Kapadokya Üniversitesinde 2 bin yıl önceki Türkler konuşuldu

Kadim Türk topluluklarının Sibirya'daki inanç ve adetleri Kapadokya Üniversitesi'nde bir sergi ve konferansta ele alındı.

KÜN Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından düzenlenen sergi ve konferansa; TÜRKSOY Sibirya Uzmanı Dr. Timur Davletov ve Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'nden uzman Nükhet Okutan Davletov konuşmacılar olarak katıldılar.

Konferansta eski Türklerin inanç sistemi ile ilgili bilgiler veren Timur Davletov, özellikle Batılı bilim adamlarının konu hakkında yaptığı araştırmalardan bahsetti. Güney Sibirya arkeolojisinin uzun yıllar boyunca ortaya çıkardığı Hakas ölüm maskeleri gibi objelerin daha yeni yeni bilim dünyasının dikkatini çektiğini söyleyen Davletov, Şaman kültürünün Asya'daki köklerini anlattı. Ardından Türk Mitolojisinin dünyanın en zengin mitolojisi olduğundan bahisle, Batı hakimiyetinin antik Yunan, Kuzey Avrupa vb., mitolojileri ön plana çıkararak popüler kültürün içine kattığına dikkati çekti. Alternatif olarak da Türk mitolojisinin öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Ardından söz alan uzman Nükhet Okutan Davtelov da görsellerle desteklenmiş sunumunda Sibirya arkeolojisi hakkında bilgiler verirken, Dünyadaki bütün topluluklarda maske kullanımı olduğunu ifade ederek “Oldukça eski bir uygulama olan maskenin, özellikle Şaman adetlerinde önemli bir yeri vardır. Amacı, görünüşü muhafaza etmek olan ölüm maskelerine ait bilgiler çok geç bir tarihte, 1771/1772 yıllarında bir Alman araştırmacının Sibirya'da bir araştırmaya katılması sonucunda Hakas Bozkırlarındaki mezar soyguncuları ve halkın anlattıklarını kaydetmesiyle ortaya çıkmış. Tabi biz bunun gerçekliğini ancak 1883'de Adrianof adlı araştırmacının bölgede bir mezar kazısında 20 kadar maske bulması ile öğreniyoruz.” şeklinde konuştu.

Konferans, Dr. Timur B. Davletov ve Nükhet Okutan Davletov'un katılımcıların sorularını cevaplamasıyla sona ererken, konferans sonunda Yenisey Ölüm Maskeleri Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan serginin, KÜN Mustafapaşa Yerleşkesindeki Oktay Sinanoğlu binasında bir hafta boyunca açık olacağı belirtildi.