Kapadokya Üniversitesi'nde akademik yılı açılış dersi ile başladı

Dr. Ahmet Taşağıl verdi.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın katılımıyla 14 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen açılış dersine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Taşağıl, açılış dersinde “Türk Tarihi Neden Önemli?” konusunu ele aldı.

Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine ders vermenin kendisine verdiği mutluluğa değinen Taşağıl, sözlerine tarih öğretiminde yapılan yanlışlara değinerek başladı. “Tarih ezberletilmez, tarih nokta nokta, kelime kelime insanlara anlatılmaz. Çünkü zaten bilgiler, kitaplarda ve dünya literatüründe vardır. Merak ettiğimiz zaman açar, bakar ve oralarda görürüz. Tarihin dinamiğini yakalamak, geleceğe katkı sağlamak için tarihi anlamamız gerekiyor.” dedi.

Türk tarihinin 12. yüzyıla kadar iki kıtada, 13. yüzyıl sonrasında ise Kuzey Afrika da dahil edilerek üç kıtada incelendiğini ve bu doğrultuda Türk tarihini doğru anlamak için bütüncül bir yaklaşım gerektiğini söyleyen Taşağıl, bu yaklaşımın komşu milletler tarafından da benimseneceğini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl “Türkler tarihin başladığı anda vardır, günümüzde de vardır.” dedi ve bunu başarmadaki en büyük etmenin göç edebilme özelliği yani yüksek mobilitenin olduğunu söyledi. Göçün, iklim, sosyal, ekonomik sebeplerden veya düşman baskısından kaynaklandığını da sözlerine ekledi. Taşağıl son olarak, Türk tarihini anlamak için en önemli konulardan birinin Türk boylarının tarihi sürekliliği ve hareketlerini izlemek olduğunu kaydetti. Taşağıl, bu boyların tarihi süreç içinde nerelerde bulundukları nereden nereye göç ettikleri ve nasıl yerleşik hayata geçtikleri gibi bilgilerin, boy adlarının, yer adlarının tarihçi için paha biçilmez çalışma konuları sunduğunu bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, bugünü anlamak için Türk tarihine bakmak gerektiğini ve özellikle Türk Kağanlığı yani Göktürk tarihine bakmak gerektiğini söyledi ve bu bağlamda verdiği bilgiler için Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'a teşekkürlerini sundu.