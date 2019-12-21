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Kapadokya Üniversitesinde Beethoven rüzgarı esti

Beethoven’ın 250.

Beethoven'ın 250. doğum yılı sebebiyle 'Klasik Keyifler^' tarafından düzenlenen, Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı 8 serilik konserlerin ilki 20 Aralık 2019 tarihinde Uçhisar Sanat Yerleşkesinde yapıldı.


Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın katılım sağladığı, 'Yenilikçi Beethoven' başlığıyla düzenlenen ilk konsere, Kapadokya bölgesinde yaşayan sanatseverler ve üniversite öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. Ellen Jewett, Mehmet Gökhan Bağcı ve Başar Can Kıvrak'ın keman, viyolonsel ve piyano eşliğinde muhteşem bir konser verdiği gecede, Beethoven'ın Opus 1 dizisinin en cesur eseri olan Do minör Piyanolu Üçlü, “Op.1 No.3”, güçlü ve enerjik Viyolonsel Sonatı “No.5 Op.102 No.2” ile Keman Sonatı “No.10, Op.96” adlı eserleri izleyicilerle buluştu.


Beethoven 250 konser serisinin “Doğaçlamacı Beethoven” başlıklı ikinci konseri ise 21 Şubat 2020 tarihinde sanatseverlerle buluşacak.

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