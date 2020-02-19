Kapadokya Üniversitesinde, “Hristiyanlığın inşasında Kapadokyalı babaların rolü” semineri

Başta profesyonel turist rehberleri olmak üzere, konuya ilgi duyan araştırmacılara yönelik düzenlenen, Eskiçağ Tarihçisi Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Dinler Tarihçisi Doç. Dr. Zafer Duygu'nun konuşmacı olarak katıldığı eğitim seminerinde, Kapadokya bölgesinde 4. yüzyılda yaşamış olan 3 kilise babası olan Büyük Basileios, Nyssalı Gregorios ile Nazianzoslu Gregorios'un Hristiyanlık tarihi için önemleri ve inanç turizmindeki yerleri konuşuldu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kapadokya Araştırmaları Merkezi Müdürü Şükran Ünser, “Kapadokya bölgesinin bilinen binlerce yıllık tarihindeki dönüm noktalarından biri olan, bölgenin Hristiyanlık ile tanıştığı dönemi ve bu dönemdeki yeni dinin en önemli mimarlarından Kapadokyalı Babaları ele alacağız. Kapadokya Üniversitesi olarak, Kapadokya kültür mirasının ana temalarını işleyeceğimiz eğitim serisinin ilki olan bu etkinlikte, alanında yetkin bilim insanları ile siz kültür elçilerimiz arasında bir köprü kurmayı hedeflemekteyiz. Etkinliğin fikir öncüsü, turizmci Lale Aran'a ve etkinliğin hayata geçirilmesi için çaba harcayan Firdevs Dikdaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, eğitim seminerine katılarak değerli çalışmalarını bizlerle paylaşacak ve bizleri böylesinde hassas bir konuda objektif bir gözle ve bilim ışığında aydınlatacak olan değerli hocalarıma da minnettarlığımı bir kez de huzurlarınızda ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Seminerin son gününde Bizans sanatı uzmanı Prof. Dr. Nilay Çorağan eşliğinde “Kapadokyalı Babaların İzinde” başlıklı bölge turu düzenlenerek katılımcıların soruları cevaplandı. Eğitim, katılımcılara katılım belgeleri ve sertifikaların da dağıtıldığı bir kapanış kokteyli ile sona erdi.