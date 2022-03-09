Kapadokya Üniversitesi'nde “Kadın ve Yaşam El Ele” söyleşisi yapıldı

Kapadokya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ve Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlikte, yerli ve göçmen kadınlar bir araya geldi. Etkinlikte, Kapadokya Üniversitesinden Psikolog Esin Engin, günün anlam ve önemini vurgulayarak, kadınların kendi haklarının farkında olmalarının dayanışma ruhunu güçlendireceğini ve ayrımcılığı engelleyeceğini belirtti. Sosyal dışlanma süreçlerinde kadınların ve çocukların daha fazla etkilendiklerini söyleyen Engin, bu konulardaki toplumsal farkındalığı arttırıcı çalışmaların önemini işaret etti.

Sorun, istek ve temennilerin karşılıklı paylaşıldığı etkinlik sonrasında katılımcılar, rehber eşliğinde Mustafapaşa köyü gezisi yaptılar. Mustafapaşa, geçtiğimiz Aralık ayında Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” ilan edilmişti.