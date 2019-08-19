Kapadokya Üniversitesinde kayıt heyecanı başladı

YKS sonuçlarına göre Kapadokya Üniversitesini tercih ederek ilgili bölüm ve programlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler üniversitenin Ürgüp, Mustafapaşa ve İstanbul yerleşkelerinde oluşturulan kayıt merkezlerinde kayıtlarını yaptırmaya başlarken, öğrenci aileleri ise çocuklarını bu sevinçli günlerinde yalnız bırakmadı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin kayıtlar esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm hazırlıkları günler öncesinden tamamlayan Kapadokya Üniversitesi, öğrencilerin sorunsuz bir şekilde kayıtlarını yaptırmaları için akademik ve idari personelin yanı sıra gönüllü üniversite öğrencilerinin de kayıtlarda görev almasını sağladı.

YKS 2019 sonuçlarına göre Kapadokya Üniversitesini tercih eden öğrencilerin üniversitenin resmî web sitesinde yer alan detaylar ve gerekli belgeler ışığında kayıtlarını, 16-21 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, 19-23 Ağustos tarihleri arasında ise Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp, Mustafapaşa ve İstanbul Yerleşkelerinde açılan kayıt merkezlerinden bizzat yaptırmaları gerekiyor.