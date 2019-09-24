Kapadokya Üniversitesi'nde lise öğrencilerine İHA eğitim verildi

2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde Açı Okulları ile Kapadokya Üniversitesi arasında eğitim ve araştırmada yapılan iş birliği protokolü gereğince IHA-1 eğitimi alan lise öğrencileri, sertifikalarını Kapadokya Üniversitesi IHA Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Rıfat Benveniste'nin elinden aldılar.

Protokol kapsamında Açı Lisesi Öğretmenlerinden Cevat Ezgin Kapadokya Üniversitesi İHA Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde aldığı eğiticinin eğitimi sonrasında Açı Lisesi öğrencilerine İHA eğitimini yıllık ders müfredatı çerçevesinde verirken, öğrenciler eğitim süresince Türkiye'nin çeşitli illerinde öğretmenleriyle birlikte uygulamalı İHA uçuşu ve görüntüleme eğitimleri de aldılar.

Türkiye'de bir ilk olan ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilen projenin önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edeceği öğrenildi.