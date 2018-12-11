Kapadokya Üniversitesinde Osmanlı ekonomisi konuşuldu

Dr. Şevket Pamuk, üniversite tarafından düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya gelerek Osmanlı para ve ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Kapadokya Üniversitesinin düzenlediği 'Osmanlı'da Para ve Enflasyonun Tarihi' adlı konferansa katılan Prof. Dr. Şevket Pamuk, Osmanlı'da tedavül edilen sikkeler, ekonomi politikaları, tağşişler, enflasyon, kredi ve finans kurumları ile para piyasaları hakkında yaptığı araştırmalar hakkında konuştu.

Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda konuşan Prof. Dr. Şevket Pamuk, “Osmanlı'da 1914 yılına kadar kâğıt para yoktu ve bunun yerine madeni sikkeler kullanılırdı. Osmanlı'da kâğıt para yerine günlük işler için gümüş sikkeler, daha küçük alışverişler ise bakır sikkeler kullanılırdı. Ayrıca Osmanlı birçok devletin aksine altın sikkeyi tüm imparatorlukta tek altın sikke olarak belirledi” şeklinde konuşarak para sistemi hakkında bilgiler aktardı.

Osmanlı'da oluşan enflasyon hakkında da konuşan Prof. Dr. Şevket Pamuk “Devlet daha çok harcama yapmak için daha çok para basar ve bu sebeple de enflasyon ortaya çıkar. Osmanlı'da ise enflasyon, savaş dönemlerinde artan devlet harcamaları neticesinde devletin savaş finansmanı için paranın ayarı ile oynamasından dolayı ortaya çıkardı” dedikten sonra hazırladığı sunum eşliğinde çeşitli sayısal veriler paylaştı.

Osmanlı arşivlerinde yaptığı araştırmalar hakkında da detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Şevket Pamuk, konferansın sonunda başta üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri olmak üzere katılımcıların sorularını cevaplayarak konferansını tamamladı.