Kapadokya Üniversitesi'nde uygulamalı dersler Kovid-19 tedbirleri ile devam ediyor

Yüz yüze uygulama eğitimlerinde Kovid-19 önlemlerini tam olarak alan ve uygulayan Kapadokya Üniversitesi, donanımlı laboratuvarlarda, atölyelerde ve uygulama mutfaklarında bu eğitimleri sürdürüyor.

Öğrenciler bölüm, program başkanlarının dersin içeriği doğrultusunda hazırlamış oldukları saatler kapsamında, yüz yüze uygulama eğitimi alıyor. Uygulama alanlarında eğitim alan gruplardaki öğrenci sayıları, belirtilen kişi başı 4 m2 kuralı doğrultusunda belirleniyor. Bölüm ve program başkanları tarafından uygulama eğitimi rotasyon planları hazırlanarak öğrencilerimizin uygulama alanlarına gruplar halinde gelmeleri sağlanıyor ve öğrenci yoğunluğu azaltılıyor.

Uygulama alanlarına girmeden önce öğrencilere ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor ve mesafe kuralları da hatırlatılıyor. Ayrıca HES kodu bulunmayan öğrenciler uygulama eğitimlerine dahil edilmiyor. Tüm uygulama alanlarına dezenfektan, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman desteği sağlanarak, hem öğrencilerin hem de eğitim veren öğretim elemanlarının pandemi kurallarına uyum göstermesi sağlanıyor. Uygulama eğitim alanlarının her eğitim saati sonunda hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor.

Eğitim saatini tamamlayan öğrencilerin mesleki uygulama değerlendirmeleri de yapılarak, yüz yüze uygulamalı eğitimleri sonlandırılıyor.