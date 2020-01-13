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Kapadokya Üniversitesinden lise öğrencilerine İtalyan mutfağı atölyesi

Kapadokya Üniversitesi, Uçhisar Sanat Yerleşkesinde Kayserili lise öğrencilerini misafir ederek, İtalyan Mutfağı Atölyesi düzenledi.


Geçtiğimiz ay Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerine Meksika Mutfağı Atölyesi düzenleyen Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı, 2020 yılının ilk atölye çalışmasını Kayseri Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile yaptı. Kayseri Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü son sınıf öğrencilerinin eğitim ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla düzenlenen atölye çalışmasında, Öğretim Görevlisi Dorukan Boyacı öğrencilere alanla ilgili teknik bilgiler aktararak, sorularını cevapladı. Daha sonra, yerleşkede yer alan pastahane uygulama mutfağında öğrenci ve öğretmenlerle birlikte İtalyan mutfağından Çikolatalı Calzone ve Vejetaryen Pizza'yı hazırlayarak sunum yaptılar.


Kapadokya Üniversitesinin, lise öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları dönem sonuna kadar devam edecek.

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