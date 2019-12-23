Kapadokya Üniversitesinden Lise öğrencilerine Meksika mutfağı atölyesi

Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı, Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin eğitim ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla üniversitenin uygulama mutfaklarında atölye çalışması yaptı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı hakkında teknik bilgiler aktaran ve öğrencilerin sorularını cevaplandıran Öğretim Görevlisi Şef Melih İçigen ve Öğretim Görevlisi Dorukan Boyacı, daha sonra yerleşkede yer alan uygulama mutfaklarında Meksika mutfağından Tavuklu Quesadilla yemeği ve Churro tatlısını öğrencilerle birlikte hazırlayarak, sunum yaptılar.

Kapadokya Üniversitesinin 2020 yılında da çeşitli lise öğrencilerine yönelik uygulama mutfağında farklı atölye çalışmaları devam edecek.