Kapadokya Üniversitesinden MEB öğretmenlerine İHA pilotluğu eğitimi

Kapadokya Üniversitesinin Milli Eğitim Bakanlığı ve myTECHNIC ile yaptığı iş birliği kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde görev yapan uçak bakım alan öğretmenleri İHA0 Ticari pilot eğitimi aldı.

Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde 12 saatlik teorik ve 2 saatlik uygulama eğitimi alan uçak bakım alan öğretmenlerine İHA tanıtımı, hava hukuku, aerodinamik, meteoroloji, ATC usulleri, seyrüsefer ve operasyon ile bakım onarım dersleri Kapadokya Üniversitesi İHA Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verildi.

İHA0 ile uygulamalı uçuş yaparak eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere Kapadokya Üniversitesi İHA Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sertifikaları takdim edildi.