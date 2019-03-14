Kapadokya Üniversitesinden MEB öğretmenlerine kodlama eğitimi

Kapadokya Üniversitesi ile Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği sonucunda hayata geçirilen proje kapsamında matematik öğretmenleri robotik kodlama eğitimi aldı.

Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından projelendirilen, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen “Oyunmatik Projesi” kapsamında Nevşehir'deki okullarda görev yapan gönüllü Matematik Öğretmenlerine robotik kodlama ve oyunlaştırma teknikleri eğitimi verildi.

Proje kapsamında hazırlanan eğitim içeriğinde, oyunlaştırma, sorgulama tabanlı eğitim metodolojileri ve STEM eğitim yaklaşımlarının benimsendiği Kapadokya Üniversitesi tarafından açıklanırken, eğitmenlere ise soru teknikleri, bilgi ölçme ve uygulama metotları, kullanılması gereken ortak sembolik dillerin kullanımı, analitik düşünce, algoritma geliştirme, kodlama kavramının algılanması, soru sunum çeşitleri ve oyunlaştırma ile öğrenme konularında içerik eğitimleri verildiği belirtildi.

Orta öğretim seviyesindeki eğitim kalitesinin ve eğitici kalifikasyonunun artırılmasının hedeflendiği eğitimlerin bitişi ile yapılan testlerde başarılı olan öğretmenlere “Oyunlaştırma ile Öğrenme - Robotik Kodlama Eğitimi Sertifikası” verildi.