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Kapadokya Üniversitesi'nden muhteşem Fatma Turgut konseri

Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp Belediyesi ile organize ettiği “Bahar Konserleri” kapsamında Ürgüp’te Fatma Turgut konseri düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp Belediyesi ile organize ettiği “Bahar Konserleri” kapsamında Ürgüp'te Fatma Turgut konseri düzenlendi.


Kapadokya Üniversitesinin yaklaşan öğrenci mezuniyetleri öncesinde düzenlediği ve Ürgüp Belediyesinin desteklediği “Bahar Konserleri” kapsamında gerçekleştirilen Fatma Turgut konseri, Ürgüp ilçe meydanında akşam saatlerinde gerçekleştirilirken, konsere üniversite öğrencilerinin ve bölge halkının ilgisi yoğundu.


Konser öncesi yağan yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösteren kalabalığı şarkıları ve sahne performansıyla coşturan şarkıcı Fatma Turgut, yaklaşık 2 saat süren konserde başta kendi şarkıları olmak üzere farklı sanatçıların şarkılarını seslendirirken, günün anısına Kapadokya Üniversitesi öğrencileri tarafından Fatma Turgut'a çeşitli hediyeler armağan edilirken, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından da çiçek takdim edildi.


Konser sonrasında coşkulu kalabalığa Ürgüp Belediyesi tarafından havai fişek gösterileri düzenlendi.

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