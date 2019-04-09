Kapadokya Üniversitesinden “Radyolojide Yeni Ufuklar” sempozyumu

Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Radyolojide Yeni Ufuklar ve Radyasyon Güvenliği” sempozyumu bu hafta sonu Nevşehir'de düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı tarafından hafta sonu üniversitenin Ürgüp Yerleşkesinde gün boyu gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmalarını Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun ve Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol yaparken, açılış konuşmalarının ardından başlayan sempozyumda RADTEK 2019 Kongresine katılacak öğrencilerin seçimi için poster yarışması da yapıldı.

Açılış konuşmasında, Kapadokya Üniversitesinin logosuna koyduğu “Akıl, Ahlak, Adalet, Adap” ilkelerinin önümüzdeki 35 yılda hizmet üretecek olan sağlık meslek öğrencilerinin yetiştirilmesindeki en temel unsur olacağını ve dünyada teknoloji üretilirken kullanılan zekanın bütün toplumlarda aynı olmasına rağmen, teknoloji üreten toplumların zekayı akıl, ahlak, adalet ve adap ile yoğurarak bir adım öne geçtiklerini vurgulayan Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun'un ardından kürsüye çıkan Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, “21. yüzyılda teknolojide yaşanan gelişmeler, gündelik yaşama getirdiği değişiklikler yanında yakın gelecekte biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zekâ, robotik çalışmalar, nesnelerin interneti ve sağlık bilişimindeki gelişmeler sağlık bakım sisteminin belirleyici dinamiklerini oluşturacaktır. Üniversitemizin düzenlemiş olduğu bu sempozyum alana özgü bilgilerinizi artırmaya ve güncel yaklaşımları paylaşarak kendinizi yenilemeye fırsat sunacaktır. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından dört oturumda gerçekleştirilen sempozyumda Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, BAYER firmasından Öktem Berat Özel ve SEZİN TIP firmasından Şükrü Doğan birer sunum yaptılar. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun ve Nuri Erdoğan, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Kaan Ataç ve Kapadokya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aynur Aytekin de konuya dair akademik bilgilerini içeren konuşma yaparken, oturum araları öncesinde ise sempozyuma gönderilen altı sözlü bildiri okundu.

Sempozyumun sonunda katılımcılara, katılım belgesi ve üniversitenin katılımcılar adına TEMA Vakfı aracılığıyla yaptığı fidan bağışı için gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi.