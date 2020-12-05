Kapadokya yabancı turistlere kaldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi; Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber yabancı turistlere kaldı.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibarıyla başladı. Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlama ile birlikte Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları yapılamazken bölgede genel olarak sessizlik hakimken bölge yabancı turistlere kaldı.

Kısıtlama ile birlikte Kapadokya bölgesindeki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.