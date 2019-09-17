İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde aşure etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından Avanos ilçesinde açılan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi’nde aşure etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından Avanos ilçesinde açılan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde aşure etkinliği düzenlendi.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Avanos ilçesinde hizmete açılan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure günü düzenlendi. Öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından yapılan aşureye yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.


Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğine Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç'in yanı sıra NEVÜ öğretim görevlileri, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.