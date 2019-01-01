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Kapadokya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi yeni yıla havai fişek gösterisiyle girdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi yeni yıla havai fişek gösterisiyle girdi.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kapadokya'da da 2019 yılına büyük bir coşku içerisinde girildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yeni yıla merhaba demek için Kapadokya'ya gelen yerli turistler eğlence mekanlarına büyük ilgi gösterirken Uçhisar'da ise havai fişek gösterisi ile 2019 yılına ‘merhaba' denildi. Uçhisar'da yapılan havai fişek gösterisini ise Nevşehir'den birçok vatandaş Uçhisar kalesinin altında izleyerek 2019 yılına girdi.

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