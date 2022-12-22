Kapadokya yeni yıla hazır

UNESCO Dünya Kültürel Miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesi yerli yabancı turistlerini 'noel' kutlaması ve yeni yıl kutlamalarında ağırlamak için gün sayıyor.

Noel ve yeni yıl kutlamalarına hazır olan Kapadokya otelcileri, Dünya'nın birçok yerinden gelecek yabancı ve yerli turistlerini bekliyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez yaptığı açıklamada; “Kapadokya'yı dolu dolu yaşamak isteyen misafirlerimiz için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Misafirlerimizi noel kutlamasında ve yılbaşı tatilinde bekliyoruz” dedi. Kapadokya bölgesinin hafta sonuyla beraber yoğunluk yaşamaya başladığını söyleyen Ölmez, “Önümüzdeki hafta sonu yılbaşı olması dolayısıyla otellerde doluluk oranı yüzde 70'i geçmiş durumda. Son dakika rezervasyonları ile birlikte yılbaşına yönelik beklentimiz daha yükseklere çıkmak. Otellerimizde doluluk oranının yüzde 90 - 95'i geçeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yılbaşında yabancı turistlerinin olduğunu fakat iç pazarda yerli Türk misafirlerin son dakika rezervasyon yaptıklarını ve otellerin son dakikalarda dolacağını vurgulayan Ölmez; “Kapadokya Bölgesinde 593 işletmemizde 18 bin yatak kapasitemiz var. Kozaklı ilçemizi de bu listeye dâhil edersek, bu rakamlar 24-25 bin civarına ulaşıyor. Otellerimizde üst ve orta segmentte konaklama imkanlarımız var. Konaklama ücretleri bin TL'den 8-10 bin TL'ye çıkacağını düşünüyorum. Bazı restoranların yılbaşı gecesi için hazırladıkları programlar var. Ücretleri 3 bin 500 civarında olduğunun bilgisini alıyoruz. Fakat Kapadokya bölgesini diğer bölgeler ile kıyasladığımızda daha ucuz olduğunu düşünüyorum” dedi.