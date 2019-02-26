İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da 1 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkımları devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkımları devam ediyor.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi müze yolunda Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit edilen kaçak yapı Göreme Belediyesi ekiplerince yıkıldı.


Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bugün yıkımı tamamlanan kaçak yapının yıkımının tamamlanmasıyla birlikte Kapadokya bölgesinde yapılan yıkım sayısı 25'e ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.