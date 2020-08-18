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Kapadokya'da 100 yıllık tarihi binaya zincirli koruma

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde yaklaşık 100 yıllık olan tarihi binanın zincirlerle konuma altına alınması görenleri şaşırtıyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde yaklaşık 100 yıllık olan tarihi binanın zincirlerle konuma altına alınması görenleri şaşırtıyor.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde bulunan 100 yıllık tarihi bina dönemin Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. Ancak bir asırlık tarihi binanın koruma altına alınma yöntemi görenleri hayrete düşürdü.


Uçhisar beldesi Göreme Caddesi'nde bulunan asırlık bina, kapıları, pencereleri ve tüm çevresi zincirlenerek koruma altına alındı.

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