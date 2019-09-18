Kapadokya'da 152 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugüne kadar 152 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 17 Şubat tarihinden itibaren 152 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme, Uçhisar beldelerinden 49, Ürgüp ilçesinde 49, Avanos ilçesinde 49 ve kentsel sit alanlarında bulunan 5 yapı olmak üzere toplamda 152 kaçak yapı yıkıldı.

Kapadokya bölgesinde bugüne kadar yıkımı tamamlanan 152 kaçak yapının dışında 356 kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.