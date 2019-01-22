Kapadokya'da 16. Sanat Kampı başladı

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Kapadokya Sanat Kampı 9 ülkeden 10 sanatçının katılımıyla başladı.

Nevşehir'in butik ve kayadan oyma otelleriyle ünlü turistik beldelerinden Uçhisar'da gerçekleşen Sanat Kampı, bu yıl 20-27 Ocak arasında gerçekleştiriliyor. Her yıl düzenlenen kampa, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu, kendi ülkelerinde ün yapmış İngiltere, Özbekistan, Tunus, Çekoslavakya, Kıbrıs, Moğolistan, Kosova, Çin ve Türkiye'den 10 resim, heykel ve grafik sanatçısı katılıyor.

Sanatçılar, yapacakları eserleri kamp sonunda sergileyecek. Kosova'dan gelerek Sanat Kampı'na katılan Valvano Derdovski, Kapadokya'da böylesine anlamlı bir kampta bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederken kampın onur konuğu Oğuz Demir de etkinliğin bölgeye kültürel anlamda bir tuğla daha koyduğunu ifade etti. Demir, "Güzel yüreklerin buluştuğu bir yer. 9 ülkeden sanatçı burada aynı dil, aynı yürek, aynı inançla bir aradalar. Sanatın sınırları, dili olmadığına bir kez daha şahit oluyoruz" diye konuştu.

Kapadokya Sanat Kampı hakkında açıklamada bulunan organizasyon ve ev sahibi Abdullah Şen, Sanat Kampı'nın bu yıl 16'ıncısının düzenlendiğini söyledi. Bu yıl 9 ülkeden 10 sanatçıyı konuk ettiklerini belirten Şen, "Kapadokya bölgesi bir tarafta 'çok çalışmak lazım' diyen Ahi Evran, diğer tarafta 'paylaşmak gerekir' diyen Hacı Bektaş-ı Veli, diğer tarafta da 'kim olursan ol' diyen Hazreti Mevlana bulunan bir coğrafya. Dolayısıyla bu enerji yüklü coğrafyaya gelen sanatçıların sanat ruhuna bir şeyler katılması, Kapadokya'nın tanıtılması ve Anadolu misafirperverliğinden örnekler sunulması ana hedefimiz" dedi.