İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da 178 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayından bugüne kadar 178 kaçak yapı yıkıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayından bugüne kadar 178 kaçak yapı yıkıldı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 17 Şubat 2019 tarihinden bugüne kadar 178 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi. Bölgede bugüne kadar Nevşehir'in Avanos ve Ürgüp ilçelerinin yanı sıra Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerinde bugüne kadar tespit edilen 178 kaçak yapı yıkımı gerçekleşirken kaçak yapı yıkımlarının bölgede devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.