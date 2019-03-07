İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da 2 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları aralıksız devam ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımları aralıksız devam ediyor.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bugün 2 bağ evinin daha yıkımı belediye ekiplerince gerçekleştirildi.


Kapadokya bölgesinde bugün yapılan yıkımların ardından bölgede yıkılan kaçak yapı sayısı 39'a ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.