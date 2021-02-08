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Kapadokya'da 353 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde son iki yılda 353 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde son iki yılda 353 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.


Kapadokya bölgesinde 2019 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında peribacalarına yakın ve bölgede çirkin görüntüler oluşturan 239 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilmişti.


Kapadokya Alan Başkanlığı'nın kurulmasının ardından ise bölgede kaçak yapılar ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülürken 2020 yılında faaliyetine başlayan Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan kararları sonrasında ise bugüne kadar 114 kaçak yapının yıkımı Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, ilgi belediyeler tarafından gerçekleştirildi.


Kapadokya bölgesinde 2019 yılından itibaren başlayan kaçak yapılar ile mücadele kapsamında ise bugüne kadar toplamda 353 kaçak yapının yıkımının tamamlandığı öğrenildi.

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