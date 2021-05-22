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Kapadokya'da 4 gündür sıcak hava balon turları yapılamıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 4 gündür sıcak hava balon turları yapılamıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 4 gündür sıcak hava balon turları yapılamıyor.


Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, bölgede etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor. Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

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