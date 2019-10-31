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Kapadokya'da 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi haline geldi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan 5 bin yıllık höyük definecilerin hedefi oldu.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan eski Tunç ve Demir Çağ'ından kalma höyük definecilerin hedefi oldu. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan ve 5 bin yıllık Çakılhöyük'te yapılan kazıları değerlendiren Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kaçak kazılar kapatıldı.


Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri ve Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan alanlar kapatılırken konuyla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

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