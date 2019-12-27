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Kapadokya'da 6 gündür balon turları yapılamıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışı ile birlikte sıcak hava balon turlarının bugünde iptal edilmesinin ardından, bölgede 6 gündür sıcak hava balon turları yapılamadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışı ile birlikte sıcak hava balon turlarının bugünde iptal edilmesinin ardından, bölgede 6 gündür sıcak hava balon turları yapılamadı.


Nevşehir'de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balon turları da iptal edildi. Kapadokya'da balon turları 22 Aralık Pazar gününden beri hava şartları nedeniyle yapılamıyor.

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