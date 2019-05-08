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Kapadokya'da 67 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da 16 Şubat tarihinde başlayan kaçak yapı yıkımlarının ardından bugüne kadar bölgede 67 kaçak yapı yıkıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 16 Şubat tarihinde başlayan kaçak yapı yıkımlarının ardından bugüne kadar bölgede 67 kaçak yapı yıkıldı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından alınana karar sonrasında 16 Şubat tarihinde başlayan kaçak yapı yıkımlarının ardından bugüne kadar Ürgüp ve ilçeye bağlı Ortahisar beldesinde 30, Uçhisar, Göreme ve Avanos ilçesinde de 37 olmak üzere toplamda 67 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre ise il genelinde Kasım ayından itibaren 102 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

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