Kapadokya'da 7 kaçak yapı daha yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar sonrasında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 4, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde 1 ve Göreme beldesinde 2 olmak üzere toplamda 7 kaçak yapının yıkımı daha gerçekleştirildi.

14 Şubat tarihinde başlayan kaçak yapı yıkımlarının ardından bölgede yıkılan kaçak yapı sayısı 34'e ulaşmış oldu.