Kapadokya'da atlı jandarma ekipleri devriyeye başladı

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da yaz boyunca milli parklarda ve turistik mekanlarda yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlayacak olan atlı jandarma timleri bugün itibarıyla devriyeye başladı.

Nevşehir İl Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) atlı devriyesi, Türkiye'nin önemli doğal mirasları arasında yer alan Göreme Milli Parkı'nın yanı sıra, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde jandarma komutanlıkları sorumluluk bölgelerinde halkın ve turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak için de görev yapıyor. Özel eğitimli astsubay ve uzman jandarmalardan oluşan atlı jandarma timleri, yabancı dil bilenler arasından özel olarak seçiliyor. Atlı Jandarma timler kapkaç ve hırsızlık gibi olaylara anında müdahale edebiliyor. Her timde, iç güvenlik hizmetlerinde kullanılabilecek özel eğitimli 3 at yer alıyor. Atlar, uzmanlar tarafından İl Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitiliyor. Safkan İngiliz atlarının yanı sıra Hollanda ırkı atlar, Nevşehir'de 17 yıldan beri Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapıyor. Jandarma ekiplerinin atlı devriye uygulaması, Kapadokya bölgesini ziyaret amacıyla gelen yerli ve yabancı turistler ile bölgeye günü birlik gelen tatilciler tarafından memnunlukla karşılanıyor

Arazilerin yapısı nedeniyle motorlu devriye araçlarının giremediği vadilerde, turistik mekanlarda yerli ve yabancı turistlere güvenlik hizmeti veren Atlı birlikler, günde ortalama 9 saat görev yapıyor. Atlı jandarma timleri, olası suçlara karşı caydırıcı nitelik de taşıyor.