Kapadokya'da Bahar Konserleri coşkusu yaşandı

Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp Belediyesi ile organize ettiği “Bahar Konserleri” Kapadokya'da coşkuyla tamamlandı.

Kapadokya Üniversitesi ile Ürgüp Belediyesinin 28-29 Nisan tarihlerinde Ürgüp ilçe meydanında düzenlediği “Fatma Turgut” ve “Aydilge” konserleri başta Kapadokya Üniversitesi öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, Nevşehir'de ve çevre illerde yaşayan halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilirken, bölgeye gelen turistlerinin de konserlere ilgisi yoğundu.

Kapadokya Üniversitesinin her yıl Mustafapaşa Yerleşkesinde gerçekleştirdiği bahar konserlerinin bu yıl Ürgüp ilçe meydanında Ürgüp Belediyesi ile birlikte düzenlenmesi akşam saatlerinde Ürgüp'te coşkulu kalabalıkların buluşmasına sebep olurken, konser alanında gün boyu açılan stantlar ve yapılan çeşitli etkinlikler ise Ürgüp ilçe merkezinde iki gün boyunca şenlik havasının yaşanmasını sağladı.