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Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda bulunan Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bu sabah iptal edildi.


Kapadokya'da sıcak hava balon turları 3 Nisan Cumartesi gününden beri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.

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