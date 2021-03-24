Kapadokya'da balon turları hafta sonuna kadar yapılamayacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları hafta sonuna kadar yapılamayacak.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Nevşehir'de 25 ve 26 Mart tarihlerinde de kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından bölgede sıcak hava balon turlarının hafta sonuna kadar yapılamayacağı öğrenildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları son olarak 21 Mart Pazar günü yapılabilmişti.