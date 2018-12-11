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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden bir tanesi olan Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden bir tanesi olan Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür yapılamıyor.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına olması uyarısının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından dün ve bugün sıcak hava balon turları iptal edildi.

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