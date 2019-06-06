Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere bölgeye gelerek balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen balon turları sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balon turuna katılarak peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşayacak olan turistler ise balon turlarının iptal edilmesinin ardından otellerine dönmek zorunda kaldı.