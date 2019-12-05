İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Nevşehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya’da sıcak hava balon turları iptal edildi.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir'de yoğun kar yağışı uyarısının ardından Kapadokya'da bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.