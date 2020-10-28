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Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları bugün de iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah uçması planlanan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.


Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gündür yapılamıyor.

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